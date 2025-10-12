Смотреть онлайн DarkZero - Sentinels 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Americas: DarkZero — Sentinels . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча DarkZero — Sentinels
Команда DarkZero в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Sentinels, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.