11.10.2025

Смотреть онлайн Team Envy - Nemesis 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Americas: Team EnvyNemesis . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Marvel Rivals - Ignite Americas
Team Envy
Отменен
- : -
11 октября 2025
Nemesis
Превью матча Team Envy — Nemesis

Команда Team Envy в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Nemesis, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.

Комментарии к матчу
