Смотреть онлайн Team Envy - Nemesis 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Americas: Team Envy — Nemesis . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Team Envy — Nemesis
Команда Team Envy в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Nemesis, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.