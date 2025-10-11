Смотреть онлайн Team Liquid Brazil - MIBR GC 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Game Changers - BR: Team Liquid Brazil — MIBR GC . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .