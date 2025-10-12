Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - NAL : Shopify Rebellion — M80 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Shopify Rebellion — M80

Команда Shopify Rebellion в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда M80, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Shopify Rebellion, в том матче победу одержали гостьи.