Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - EMEA : Twisted Minds — Mandatory . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Twisted Minds — Mandatory

Команда Twisted Minds в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Mandatory, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Twisted Minds, в том матче победу одержали гостьи.