11.10.2025

Смотреть онлайн FaZe - Team Liquid 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - South America League: FaZeTeam Liquid . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .

МСК
R6 - South America League
FaZe
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Team Liquid
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча FaZe — Team Liquid

Команда FaZe в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды FaZe, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FaZe
FaZe
Team Liquid
FaZe
3 побед
2 побед
43%
29%
17.09.2025
FaZe
FaZe
0:2
Team Liquid
Team Liquid
Обзор
07.09.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:1
FaZe
FaZe
Обзор
19.05.2025
Team Liquid
Team Liquid
2:0
FaZe
FaZe
Обзор
12.05.2025
FaZe
FaZe
0:0
Team Liquid
Team Liquid
Обзор
Комментарии к матчу
