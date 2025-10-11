Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - South America League : FaZe — Team Liquid . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .

Превью матча FaZe — Team Liquid

Команда FaZe в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды FaZe, в том матче победу одержали гостьи.