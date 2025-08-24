Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Leviatan - KRU Esports 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas: LeviatanKRU Esports . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Americas
Leviatan
Завершен
1 : 1
24 августа 2025
KRU Esports
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Leviatan — KRU Esports

История последних встреч

Leviatan
Leviatan
KRU Esports
Leviatan
1 победа
0 побед
100%
0%
01.02.2026
KRU Esports
KRU Esports
0:1
Leviatan
Leviatan
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Лада Лада
23 Февраля
14:00
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
ХК Тамбов ХК Тамбов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Февраля
13:00
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Сахалинские Акулы U20 Сахалинские Акулы U20
23 Февраля
13:00
Норильск Норильск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Февраля
13:00