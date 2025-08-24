24.08.2025
Смотреть онлайн Leviatan - KRU Esports 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas: Leviatan — KRU Esports . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCT Americas
Завершен
1 : 1
24 августа 2025
Превью матча Leviatan — KRU Esports
История последних встреч
Leviatan
KRU Esports
1 победа
0 побед
100%
0%
01.02.2026
KRU Esports
0:1
Leviatan
Комментарии к матчу