Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas : NRG — G2 Esports . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча NRG — G2 Esports

Команда NRG в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда G2 Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 февраля 2026 на поле команды NRG, в том матче победу одержали гостьи.