23.08.2025

Смотреть онлайн NRG - G2 Esports 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas: NRGG2 Esports . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Americas
NRG
Завершен
1 : 2
23 августа 2025
G2 Esports
Смотреть онлайн
Превью матча NRG — G2 Esports

Команда NRG в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда G2 Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 февраля 2026 на поле команды NRG, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

NRG
NRG
G2 Esports
NRG
0 побед
2 побед
0%
100%
08.02.2026
NRG
NRG
0:1
G2 Esports
G2 Esports
Обзор
01.09.2025
NRG
NRG
10:13
G2 Esports
G2 Esports
Обзор
Комментарии к матчу
