22.08.2025
Смотреть онлайн SpeedRunners - Unstoppable 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: SpeedRunners — Unstoppable . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - Rushzone
Завершен
1 : 2
22 августа 2025
Превью матча SpeedRunners — Unstoppable
История последних встреч
SpeedRunners
Unstoppable
2 побед
7 побед
20%
70%
20.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
20.02.2026
SpeedRunners
1:1
Unstoppable
17.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
17.02.2026
SpeedRunners
0:2
Unstoppable
16.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
16.02.2026
SpeedRunners
2:0
Unstoppable
13.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
13.02.2026
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
05.02.2026
Unstoppable
0:2
SpeedRunners
05.02.2026
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Комментарии к матчу