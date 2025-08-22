Смотреть онлайн Apogee - Sparta Gaming 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 5: Apogee — Sparta Gaming . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Apogee — Sparta Gaming
Команда Apogee в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sparta Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.