Смотреть онлайн T1 Academy - SLT Seongnam 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL Korea: T1 Academy — SLT Seongnam . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .