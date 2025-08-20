Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Shots Fired - SpeedRunners 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: Shots FiredSpeedRunners . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Rushzone
Shots Fired
Завершен
2 : 0
20 августа 2025
SpeedRunners
Смотреть онлайн
Превью матча Shots Fired — SpeedRunners

История последних встреч

Shots Fired
Shots Fired
SpeedRunners
Shots Fired
6 побед
4 побед
60%
40%
18.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
18.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
2:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
15.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
15.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
0:2
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
13.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
13.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
2:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
12.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
12.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
0:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
03.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
2:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
03.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
0:2
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
