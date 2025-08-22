Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas : G2 Esports — 100 Thieves . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча G2 Esports — 100 Thieves

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 января 2026 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.