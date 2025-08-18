Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - CCT Series : Kalmychata — L1Ga Team . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча Kalmychata — L1Ga Team

Команда Kalmychata в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда L1Ga Team, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды L1Ga Team, в том матче победу одержали хозяева.