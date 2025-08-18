Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Kalmychata - L1Ga Team 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - CCT Series: KalmychataL1Ga Team . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
DOTA2 - CCT Series
Kalmychata
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
L1Ga Team
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Kalmychata — L1Ga Team

Команда Kalmychata в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда L1Ga Team, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды L1Ga Team, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Kalmychata
Kalmychata
L1Ga Team
Kalmychata
0 побед
1 победа
0%
100%
10.11.2025
L1Ga Team
L1Ga Team
2:0
Kalmychata
Kalmychata
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Нефтехимик Нефтехимик
17 Февраля
19:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Горняк Учалы Горняк Учалы
17 Февраля
18:30
Алмаз U20 Алмаз U20
МХК Спартак МХК Спартак
17 Февраля
18:30
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Февраля
23:00
Ильвес Ильвес
Лукко Лукко
17 Февраля
19:30
Барс Барс
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
17 Февраля
18:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
ХПК ХПК
17 Февраля
19:30
Галатасарай Галатасарай
Ювентус Ювентус
17 Февраля
20:45