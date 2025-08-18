Смотреть онлайн HELL PIGS - PSG Talon.A 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - PCS Split 3: HELL PIGS — PSG Talon.A . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .