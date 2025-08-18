18.08.2025
Смотреть онлайн SpeedRunners - Unstoppable 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: SpeedRunners — Unstoppable . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - Rushzone
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Превью матча SpeedRunners — Unstoppable
История последних встреч
SpeedRunners
Unstoppable
2 побед
7 побед
20%
70%
17.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
17.02.2026
SpeedRunners
0:2
Unstoppable
16.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
16.02.2026
SpeedRunners
2:0
Unstoppable
13.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
13.02.2026
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
05.02.2026
Unstoppable
0:2
SpeedRunners
05.02.2026
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
02.02.2026
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
02.02.2026
SpeedRunners
0:0
Unstoppable
