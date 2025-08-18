18.08.2025
Смотреть онлайн Gen.G Challengers - DRX Challengers 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK CL Rounds 3-5: Gen.G Challengers — DRX Challengers . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
LOL - LCK CL Rounds 3-5
Завершен
1 : 2
18 августа 2025
Превью матча Gen.G Challengers — DRX Challengers
Комментарии к матчу
