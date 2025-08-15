15.08.2025
Смотреть онлайн NRG - Karmine Corp 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Rocket League - Esports World Cup: NRG — Karmine Corp . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени .
МСК
Rocket League - Esports World Cup
Отменен
- : -
15 августа 2025
Превью матча NRG — Karmine Corp
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Спартак
Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард
Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо
Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист
Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь
Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано
Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons
ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе
Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи
Рома
15 Февраля
22:45
Торино
Болонья
15 Февраля
20:00