Смотреть онлайн NORTHS FURY - ZeroZone Gaming 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LPLOL Summer: NORTHS FURY — ZeroZone Gaming . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .