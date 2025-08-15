15.08.2025
Смотреть онлайн Shots Fired - SpeedRunners 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: Shots Fired — SpeedRunners . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - Rushzone
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
Превью матча Shots Fired — SpeedRunners
История последних встреч
Shots Fired
SpeedRunners
6 побед
4 побед
60%
40%
13.02.2026
SpeedRunners
0:1
Shots Fired
13.02.2026
Shots Fired
2:1
SpeedRunners
12.02.2026
SpeedRunners
1:2
Shots Fired
12.02.2026
Shots Fired
0:1
SpeedRunners
03.02.2026
SpeedRunners
2:1
Shots Fired
03.02.2026
Shots Fired
0:2
SpeedRunners
15.01.2026
Shots Fired
2:0
SpeedRunners
15.01.2026
SpeedRunners
2:1
Shots Fired
11.01.2026
SpeedRunners
0:1
Shots Fired
11.01.2026
Shots Fired
2:0
SpeedRunners
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу