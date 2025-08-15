Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Shots Fired - SpeedRunners 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: Shots FiredSpeedRunners . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Rushzone
Shots Fired
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
SpeedRunners
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Shots Fired — SpeedRunners

История последних встреч

Shots Fired
Shots Fired
SpeedRunners
Shots Fired
6 побед
4 побед
60%
40%
13.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
13.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
2:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
12.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
12.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
0:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
03.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
2:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
03.02.2026
Shots Fired
Shots Fired
0:2
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
15.01.2026
Shots Fired
Shots Fired
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
15.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
2:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
11.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
11.01.2026
Shots Fired
Shots Fired
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Лукко Лукко
Таппара Таппара
14 Февраля
19:30
Париж Париж
Ланс Ланс
14 Февраля
23:05
Лилль Лилль
Брест Брест
14 Февраля
21:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Кёльн Кёльн
14 Февраля
20:30
Аякс Аякс
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
14 Февраля
22:00
Варезе Варезе
Брешиа Брешиа
14 Февраля
20:15
Триест Триест
Наполи Баскет Наполи Баскет
14 Февраля
22:00