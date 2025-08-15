Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : Shots Fired — SpeedRunners . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

Превью матча Shots Fired — SpeedRunners

Команда Shots Fired в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда SpeedRunners, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 февраля 2026 на поле команды SpeedRunners, в том матче победу одержали гостьи.