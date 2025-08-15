Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT North America : Wildcard Gaming — M80 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Wildcard Gaming — M80

Команда Wildcard Gaming в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Wildcard Gaming, в том матче победу одержали гостьи.