Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - LVT Pro League : Shopify Rebellion — Spacestation Gaming . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Shopify Rebellion — Spacestation Gaming

Команда Shopify Rebellion в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Spacestation Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 февраля 2026 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче сыграли вничью.