13.08.2025

Смотреть онлайн SpeedRunners - Unstoppable 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: SpeedRunnersUnstoppable . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Rushzone
SpeedRunners
Завершен
1 : 1
13 августа 2025
Unstoppable
Превью матча SpeedRunners — Unstoppable

Команда SpeedRunners в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Unstoppable, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 05 февраля 2026 на поле команды Unstoppable, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

SpeedRunners
SpeedRunners
Unstoppable
SpeedRunners
1 победа
8 побед
10%
80%
05.02.2026
Unstoppable
Unstoppable
0:2
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
05.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
02.02.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
02.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:0
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
28.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
28.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
25.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
25.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
22.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
22.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
