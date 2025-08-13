Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : SpeedRunners — Unstoppable . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

Превью матча SpeedRunners — Unstoppable

Команда SpeedRunners в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Unstoppable, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 05 февраля 2026 на поле команды Unstoppable, в том матче победу одержали гостьи.