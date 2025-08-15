Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 5 Play-In : SINNERS — Leo . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча SINNERS — Leo

Команда SINNERS в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Leo, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Leo, в том матче победу одержали гостьи.