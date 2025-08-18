Смотреть онлайн BNK FearX - Gen.G Academy 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL Korea: BNK FearX — Gen.G Academy . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .