онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - United21 : Preasy Mix — MASONIC . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча Preasy Mix — MASONIC

Команда Preasy Mix в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда MASONIC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды MASONIC, в том матче победу одержали хозяева.