Смотреть онлайн BOSS - Legacy Kingdom 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League NA: BOSS — Legacy Kingdom . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча BOSS — Legacy Kingdom
Команда BOSS в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Legacy Kingdom, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.