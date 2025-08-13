Смотреть онлайн Wildcard Gaming - Chicken Coop 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT North America: Wildcard Gaming — Chicken Coop . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .