Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas : G2 Esports — Cloud9 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча G2 Esports — Cloud9

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Cloud9, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 февраля 2026 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.