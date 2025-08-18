Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн G2 Esports - Cloud9 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas: G2 EsportsCloud9 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Americas
G2 Esports
Завершен
2 : 0
18 августа 2025
Cloud9
Превью матча G2 Esports — Cloud9

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Cloud9, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 февраля 2026 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

G2 Esports
G2 Esports
Cloud9
G2 Esports
1 победа
0 побед
100%
0%
02.02.2026
G2 Esports
G2 Esports
2:0
Cloud9
Cloud9
Комментарии к матчу
