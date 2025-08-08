08.08.2025
Смотреть онлайн BOSS - Marca Registrada 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT North America: BOSS — Marca Registrada . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
CS2 - CCT North America
Завершен
2 : 0
08 августа 2025
Превью матча BOSS — Marca Registrada
История последних встреч
BOSS
Marca Registrada
1 победа
0 побед
100%
0%
12.08.2025
BOSS
2:0
Marca Registrada
Комментарии к матчу