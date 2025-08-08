Смотреть онлайн Bounty Hunters - R2 Esports Club 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: Bounty Hunters — R2 Esports Club . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .