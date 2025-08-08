08.08.2025
Смотреть онлайн Crusaders - The Otter Side 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LPLOL Summer: Crusaders — The Otter Side . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
LOL - LPLOL Summer
Завершен
0 : 1
08 августа 2025
Превью матча Crusaders — The Otter Side
История последних встреч
Crusaders
The Otter Side
0 побед
1 победа
0%
100%
10.09.2025
The Otter Side
3:0
Crusaders
