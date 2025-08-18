Смотреть онлайн Karmine Corp - Team Vitality 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LEC Summer: Karmine Corp — Team Vitality . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .