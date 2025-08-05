Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Unstoppable - SpeedRunners 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: UnstoppableSpeedRunners . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Rushzone
Unstoppable
Завершен
1 : 2
05 августа 2025
SpeedRunners
Смотреть онлайн
Превью матча Unstoppable — SpeedRunners

Команда Unstoppable в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 февраля 2026 на поле команды Unstoppable, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Unstoppable
Unstoppable
SpeedRunners
Unstoppable
8 побед
0 побед
80%
0%
02.02.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
02.02.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:0
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
28.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
28.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
25.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:0
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
25.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
0:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
22.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
2:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
22.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
20.01.2026
Unstoppable
Unstoppable
1:1
SpeedRunners
SpeedRunners
Обзор
20.01.2026
SpeedRunners
SpeedRunners
1:2
Unstoppable
Unstoppable
Обзор
Комментарии к матчу
