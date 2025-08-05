Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : Unstoppable — SpeedRunners . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Unstoppable — SpeedRunners

Команда Unstoppable в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 февраля 2026 на поле команды Unstoppable, в том матче победу одержали хозяева.