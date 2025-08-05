05.08.2025
Смотреть онлайн FUT Esports - B8 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST Bounty Quals: FUT Esports — B8 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - BLAST Bounty Quals
Завершен
0 : 2
05 августа 2025
Превью матча FUT Esports — B8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Северсталь
СКА
5 Февраля
19:00
Лада
Динамо Минск
5 Февраля
18:00
Авангард
Автомобилист
5 Февраля
16:30
Реал Бетис
Атлетико Мадрид
5 Февраля
23:00
Аталанта
Ювентус
5 Февраля
23:00
Shanghai Dragons
ЦСКА
5 Февраля
19:30
Торпедо-Горький
Динамо-Алтай
5 Февраля
18:30
Челны
Кристалл
5 Февраля
19:00
Страсбург
Монако
5 Февраля
23:00
Ижсталь Ижевск
ЦСК ВВС
5 Февраля
17:30