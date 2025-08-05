Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн RED Canids - Yawara Esports 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: RED CanidsYawara Esports . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - CCT South America
RED Canids
Завершен
1 : 2
05 августа 2025
Yawara Esports
Смотреть онлайн
Превью матча RED Canids — Yawara Esports

Команда RED Canids в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Yawara Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Yawara Esports, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

RED Canids
RED Canids
Yawara Esports
RED Canids
1 победа
1 победа
50%
50%
07.11.2025
Yawara Esports
Yawara Esports
2:0
RED Canids
RED Canids
Обзор
03.10.2025
RED Canids
RED Canids
1:0
Yawara Esports
Yawara Esports
Обзор
Комментарии к матчу
