Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America : RED Canids — Yawara Esports . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча RED Canids — Yawara Esports

Команда RED Canids в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Yawara Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Yawara Esports, в том матче победу одержали хозяева.