Смотреть онлайн ex-NAVI Junior - B8 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST Bounty Quals: ex-NAVI Junior — B8 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .