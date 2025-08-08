Смотреть онлайн DarkZero - Vancouver Impact 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: DarkZero — Vancouver Impact . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча DarkZero — Vancouver Impact
Команда DarkZero в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Vancouver Impact, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.