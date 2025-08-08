Смотреть онлайн Winthrop University - Supernova 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Winthrop University — Supernova . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Превью матча Winthrop University — Supernova
Команда Winthrop University в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Supernova, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.