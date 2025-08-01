Смотреть онлайн M80 - Getting Info 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Thunderpick World Champs NA: M80 — Getting Info . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .