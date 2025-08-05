05.08.2025
Смотреть онлайн Weibo Gaming - Shopify Rebellion 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - Esports World Cup: Weibo Gaming — Shopify Rebellion . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
R6 - Esports World Cup
Завершен
0 : 1
05 августа 2025
Превью матча Weibo Gaming — Shopify Rebellion
История последних встреч
Weibo Gaming
Shopify Rebellion
1 победа
0 побед
100%
0%
09.11.2025
Shopify Rebellion
0:1
Weibo Gaming
Комментарии к матчу