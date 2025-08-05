Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - Esports World Cup : G2 Esports — Gen.G . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

Превью матча G2 Esports — Gen.G

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Gen.G, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.