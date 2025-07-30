30.07.2025
Смотреть онлайн Team Yandex - Yakult Brothers 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Dota 2. Clavision: Snow Ruyi: Team Yandex — Yakult Brothers . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Превью матча Team Yandex — Yakult Brothers
Комментарии к матчу
Топ турниры
