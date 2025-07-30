30.07.2025
Смотреть онлайн Blue Otter - Shopify Rebellion Black 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL NA: Blue Otter — Shopify Rebellion Black . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCL NA
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Превью матча Blue Otter — Shopify Rebellion Black
История последних встреч
Blue Otter
Shopify Rebellion Black
0 побед
1 победа
0%
100%
21.01.2026
Blue Otter
0:2
Shopify Rebellion Black
