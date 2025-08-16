Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK : Nongshim RedForce — KT Rolster . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Nongshim RedForce — KT Rolster

Команда Nongshim RedForce в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 января 2026 на поле команды Nongshim RedForce, в том матче победу одержали хозяева.