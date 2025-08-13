Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн BNK FearX - DN Freecs 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK: BNK FearXDN Freecs . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
LOL - LCK
BNK FearX
Завершен
2 : 1
13 августа 2025
DN Freecs
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча BNK FearX — DN Freecs

Команда BNK FearX в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда DN Freecs, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 августа 2025 на поле команды DN Freecs, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

BNK FearX
BNK FearX
DN Freecs
BNK FearX
1 победа
0 побед
100%
0%
27.08.2025
DN Freecs
DN Freecs
0:2
BNK FearX
BNK FearX
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
13 Февраля
12:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Металлург Металлург
13 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Динамо Москва Динамо Москва
13 Февраля
17:00
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
13 Февраля
21:00
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Норильск Норильск
13 Февраля
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Челны Челны
13 Февраля
17:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Февраля
16:30
Локо U20 Локо U20
МХК Спартак МХК Спартак
13 Февраля
18:30