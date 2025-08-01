01.08.2025
Смотреть онлайн Vancouver Impact - CCG Esports 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Vancouver Impact — CCG Esports . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
LOL - NACL Split 2
Завершен
1 : 0
01 августа 2025
Превью матча Vancouver Impact — CCG Esports
Комментарии к матчу
