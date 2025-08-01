Смотреть онлайн Vancouver Impact - CCG Esports 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Vancouver Impact — CCG Esports . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .