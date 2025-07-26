Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - South America League : Ninjas in Pyjamas — Team Liquid . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Ninjas in Pyjamas — Team Liquid

Команда Ninjas in Pyjamas в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 января 2026 на поле команды Ninjas in Pyjamas, в том матче победу одержали гостьи.