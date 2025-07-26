Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Ninjas in Pyjamas - Team Liquid 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - South America League: Ninjas in PyjamasTeam Liquid . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
R6 - South America League
Ninjas in Pyjamas
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Team Liquid
Смотреть онлайн
Превью матча Ninjas in Pyjamas — Team Liquid

Команда Ninjas in Pyjamas в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 января 2026 на поле команды Ninjas in Pyjamas, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
Team Liquid
Ninjas in Pyjamas
0 побед
1 победа
0%
50%
15.01.2026
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
1:2
Team Liquid
Team Liquid
Обзор
21.09.2025
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
0:0
Team Liquid
Team Liquid
Обзор
