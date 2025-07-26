Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas : FURIA — Sentinels . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча FURIA — Sentinels

Команда FURIA в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sentinels, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 января 2026 на поле команды Sentinels, в том матче победу одержали гостьи.