26.07.2025

Смотреть онлайн FURIA - Sentinels 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Americas: FURIASentinels . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Americas
FURIA
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Sentinels
Смотреть онлайн
Превью матча FURIA — Sentinels

Команда FURIA в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sentinels, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 января 2026 на поле команды Sentinels, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FURIA
FURIA
Sentinels
FURIA
1 победа
0 побед
100%
0%
19.01.2026
Sentinels
Sentinels
0:1
FURIA
FURIA
